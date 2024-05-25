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SONY PS5本体 CFI-1200A01 ディスクドライブ 完品
商品番号 R94306603129
商品名

SONY PS5本体 CFI-1200A01 ディスクドライブ 完品
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 22,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。プレイステーション5のディスクドライブになります。写真をご参照下さい。特に目立つ傷は無いかと思います。出品前に動作確認をしております。写真をご参照下さい。出品前にアルコール消毒しております。中古品とご理解いただける方のみご購入お願い致します。【セット内容】・本体・配線一式　・コントローラー　・箱、内箱、包装紙・印刷物一式・ベースになります。完品かと思います。※初期化済み※動作確認済み※即購入可すり替え防止のため返品、返金、交換は一切お断りさせていただきます。レシートは中古品なので付属致しませんので、よろしくお願い致します。即購入、無言購入、問題御座いませんのでよろしくお願いします。梱包は既に終えております。以上になります。よろしくお願いします。PlayStation5CFI-1200A01ブランド：ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStationパッケージ種類：通常版セット内容：本体のみ色：ホワイト系#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/pompous140723.html
http://narcologia.ru/goods/financier151360.html
http://narcologia.ru/goods/approximate346020.html
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