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★MINERVA ミネルバ アルトサックス 0510 MAS-1L 管楽器☆
商品番号 N87843016613
商品名

★MINERVA ミネルバ アルトサックス 0510 MAS-1L 管楽器☆
ブランド名 ミネルバ
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【限定１点限り！早い者勝ちです！】※匿名配送にて48時間以内に迅速発送、即購入歓迎致します！！◇◇◇商品について◇◇◇●商品MINERVAミネルバアルトサックス0510MAS-1L管楽器ハードケース付属品多数●付属品※写真に写るものが全てになります。●動作状態・前オーナー様が簡易的に演奏し、問題ない事を確認しております。●外観の状態中古品且つ古い商品のため、通常の使用感はございますが、全体的に非常に綺麗な状態です。※あくまで素人検品になりますので、細かい外観は写真にてご確認いただければ幸いです。●清掃商品全体を拭いてから梱包させていただきます。喫煙者は無く、ペットは飼育しておりません。嫌な臭いはございません。●梱包一式ケースに入れ、その上からプチプチを巻き、段ボールにて丁寧に梱包させていただきます。●配送匿名配送にて、１～２日以内に発送致します。◇◇◇注意事項◇◇◇※当方の判断により状態を記載させて頂いております。商品の状態に神経質な方はご購入をご遠慮下さい。気になる箇所がございましたら、ご購入前に状態確認のコメントお願いします。※専門業者ではないため素人検品、素人保管となる事をご了承下さいませ。※返品交換は行っておりませんので、状態をよく確認の上ご購入お願いします。
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