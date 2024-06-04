NINTENDO SWITCH 任天堂スイッチ 本体 おまけ無線コントローラー付 ...

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動作確認、初期化済みおまけで無線コントローラーもおつけします。無線でゲームをしていたので、最初のコントローラーはほとんど使用してません。初期の付属品はレシート以外は全てございますので、ご購入後カセットがあれば遊べます。以下は自動入力なので、不明な点はご質問ごご購入ください。動作は問題ございませんが、置いてありましたので、多少の汚れやほこりはあるかもしれません。※お値下げをご希望の方は、金額をご提示の上ご連絡ください。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo