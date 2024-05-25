使用極小 Switch ネオン proコン 新品ジョイコン おまけ付 本体 ...

使用極小Switchネオンproコン新品ジョイコンおまけ付本体・プチプチなど緩衝材を使用して丁寧に包装！ダンボールで梱包して発送します・新品で購入した時からプロテクターなど着けて大切に使っていました！総プレイ時間は数十時間もないと思います・コントローラーを使う時は必ず手袋をつけていました新品の状態に近い中古品ですセット内容①ニンテンドースイッチ本体ネオンHAD-S-KABAA新モデル、付属品全てあり★保証2023年3月まで、店舗印なし！・家電量販店にて新品で購入・ジョイコンのストラップ、グリップは新品未使用・ジョイコンは初期設定に使用したのみ！ほぼ新品・プレイ時間数時間程度ほとんど使用していません・保証書のコピーをお付けします。個人情報は省きます②Proコントローラー店舗印なし！NintendoSwitchProコントローラー型番:HAC-A-FSSKA・インターネットにて新品で購入・プロテクターやスティック保護カバー装着③定価3,748円【任天堂ライセンス商品】サンリオキャラクターズきせかえカバーTPUセットforNintendoSwitchハローキティ④おまけ（すべて装着済み）スイッチ画面保護シートプロコントローラー用スティック保護カバーProコン用シリコンカバー★このセット購入者限定特典！【＋2500円で新品未開封ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドパッケージ版をおつけします！】ブランド：任天堂ソフトウェア対象年齢：15歳以上対象プレイモード：TVモード対応テーブルモード対応携帯モード対応パッケージ種類：限定版TVモードプレイ人数：1人携帯モードプレイ人数：1人テーブルモードプレイ人数：1人ゲームジャンル：ロールプレイングNintendoSwitchJoy-Con（L）ネオンブルー/（R）ネオンレッドブランド：任天堂NintendoSwitch色：レッド系ブルー系使用極小Switchネオンproコン新品ジョイコンおまけ付プロテクター画面保護シートニンテンドースイッチ本体



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