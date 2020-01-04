画集・中村直人の世界　限定版　絵画・彫刻　長野出身の芸術家

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１９８６（昭和６１）年１２月、信濃毎日新聞社発行。限定８８０部の第４８０番。発行時定価４８，０００円。二重函入り。クロス装ハードカバー、全２５８ページ。段ボールの外函（画像２枚目）はやや傷みとシミがあります。赤いクロス装の内函（画像３枚目）と、同じく赤いクロス装の本体（画像４枚目）は良い状態です。線引き、書き込み、蔵書印、値札跡はありません。ガッシュや油彩などの絵や木彫などの彫刻に多彩な才能を発揮した、長野県上田市出身の芸術家中村直人（なかむら・なおんど、1905年～1981年）の作品を集大成した一冊（画像５～８枚目は図版の一部）