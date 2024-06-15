Shanghai '92-'93 上海　斎藤康一写真集

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Shanghai'92-'93上海 斎藤康一写真集日本カメラ社発行 1993年ハードカバー私も同じ頃、上海へ渡航し懐かしく思いました。当時の街の風景、人々の生活、文化を感じることが出来る貴重な書籍です。【商品状態】経年の保管に伴う擦れや折れ、傷、焼けなどはご了承ください。状態は写真でご確認ください。保管場所には喫煙者、ペットはおりません。【ご注意】中面に蔵書印が捺してありましたが、ベタ印を捺して更に上からラベルを貼っておりますのでご了承ください。その分お安く出品させて頂きます。