天空の城ラピュタ Blu-ray スタジオジブリ 宮崎駿

「天空の城ラピュタ('86徳間書店)」Blu-ray定価:￥6800最終お値下げです！！！友人から譲ってもらったもので一度観ましたので出品します。国内正規品です。ペット無し、タバコ無し【商品仕様詳細】特殊パッケージ仕様\u003c映像特典\u003e●北米版本編(音声:英語(5.1ch/ドルビーデジタル/字幕:日本語)●絵コンテ(本編映像とのピクチャー・イン・ピクチャー)●アフレコ台本●ノンテロップのオープニング・エンディング映像(約5分30秒)●劇場用予告編・TVスポット・プロモーションビデオ\u003c仕様\u003eBD50/1枚/ピクチャーディスク/MPEG4AVC/複製不能、マクロビジョン\u003c画面サイズ\u003e16:9ワイドスクリーン1920×1080FULLHD\u003c音声\u003e日本語(2.0chサラウンド/DTS-HDマスターオーディオ(ロスレス))フランス語、ドイツ語、韓国語、広東語、北京語(2.0chサラウンド/ドルビーデジタル)\u003c字幕\u003e日本語、英語、フランス語、韓国語、中国語(繁体字・広東語)、中国語(繁体字・北京語)、フィンランド語\u003cキャスト\u0026スタッフ\u003eパズー:田中真弓シータ:横沢啓子ドーラ:初井言榮ムスカ:寺田農ポムじい:常田富士男将軍:永井一郎親方:糸博おかみ:鷲尾真知子原作・脚本・監督:宮崎駿プロデューサー:高畑勲作画監督:丹内司美術:野崎俊郎、山本二三音楽:久石譲挿入歌「君をのせて」作詞:宮崎駿作曲:久石譲歌:井上杏美(徳間ジャパン)制作:スタジオジブリ#田中真弓#横沢啓子#宮崎駿#CD・DVD#スタジオジブリ#ジブリMagicコードがついていますが、使用の可否につきましては不明です。あくまでも中古品でございます。画像でご確認いただき細かな事が気になる方やご不安に感じる方はご遠慮くださいませ。



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