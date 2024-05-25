XBOX ONE X ホワイト スペシャル エディション　美品

MicrosoftXboxOneXホワイトスペシャルエディション［1TB］2019年6月ビックカメラで購入のXboxOneXです。スペシャルエディションのためホワイトモデルで1TBのストレージ容量となっています。購入後5ヶ月間遊ぶ程度で、子供が産まれたためずっと箱に保存しました。使用時間としてはかなり少ないです。コントローラのスティックには汚れ防止でキャップを嵌めてあります。）本体のソフトウェアを最新化にしました。3本Xbox用のゲームが家にありますので、こちらをおまけとしてお付けいたします。・FIFA19・PLANTSVSZOMBIESGARDENWARFARE・SUNSETOVERDRIVE不足品は無いため、到着後すぐに遊ぶことが可能です。最新型ではなくなってしまいましたが、通常のXboxONEと異なり4K解像度で最新のゲームを楽しめます。喫煙者はおりませんのでご安心ください。また、ペットも飼ったことはございません。MicrosoftXboxOneXXBOXONEXホワイトスペシャルエディションcolor:WHITEゲーム機本体種類:XboxOneXポータブル・据置タイプ:据置タイプ#Microsoft#Microsoft



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Xbox One Xにホワイトカラーが数量限定で登場 - GAME Watch



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