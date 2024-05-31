BTS Love 台湾版 Vトレカ 368

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韓国製につき初期からのパッケージのわずかな汚れなどはご了承下さい。箱の老化や傷とか気にする方は購入しないでください。問題が有れば、事前にコメントしてください。配送中の破損・紛失などこちらは責任を負けません丁寧に保管、扱っていましたので綺麗な状態かと思いますが素人保管のため神経質な方はご了承ください。即購入ok