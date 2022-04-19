輸入盤【ピュア・マッカートニー】ポール゙　マッカートニー【2CD】

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【輸入盤】「ピュア・マッカートニー」ポール・マッカートニー【2CD】ポール・マッカートニーのオールタイム・ベストです。2016年に発売されました。収録曲は、1970年から2015年までのソロ作品から選ばれています。紙ジャケット輸入盤（2枚組、全39曲収録）収録曲リストは、以下の通りです。CD11メイビー・アイム・アメイズド2故郷のこころ3ジェット4やさしい気持5あの娘におせっかい6ディア・ボーイ7心のラヴ・ソング8ザ・ソング・ウィ・ワー・シンギング9アンクル・アルバート〜ハルセイ提督10アナザー・デイ11シング・ザ・チェンジズ12ジェニー・レン13セイヴ・アス14ミセス・ヴァンデビルト15夢の旅人16幸せのノック17レット・ミー・ロール・イット181985年19エボニー・アンド・アイヴォリー全19曲収録CD21.バンド・オン・ザ・ラン2.アロウ・スルー・ミー3.マイ・ラヴ(2016Remaster)4.007死ぬのは奴らだ5.トゥー・マッチ・レイン」6.グッドナイト・トゥナイト7.セイ・セイ・セイ8.マイ・ヴァレンタイン」9.ザ・ワールド・トゥナイト10.パイプス・オブ・ピース11.ダンス・トゥナイト」12.ヒア・トゥデイ13.ワンダーラスト14.グレイト・デイ15.カミング・アップ16.ひとりぼっちのロンリー・ナイト17.オンリー・ママ・ノウズ18.しあわせの予感19.ホープ・フォー・ザ・フューチャ20.ジャンク全20曲収録管理6#ポール・マッカートニー#CD・DVD◆商品状態★レンタルアップ品になります。自宅での動作確認は出来ておりますが環境の違いにより状況が異なる場合が御座います。・ケース、ディスク、歌詞カード等に管理シール等が貼ってある箇所が御座います、またケース割れ、ヒビ、多少のキズ、色褪せ歌詞カード無しの場合が御座います。写真のものが全てとなりますので商品と状態の確認をお願い致します。・できる範囲でのクリーニング実施・商品はレンタルアップ品ですので一律やや傷や汚れありの状態としておりますが綺麗なものも御座います。上記をご理解の上、ご購入お願い致します。