深谷望 1980年福島県生まれ。2003年女子美術大学工芸科陶コース卒業。2005年女子美術大学大学院美術研究科陶造型専攻終了。現在は神奈川県横浜市にて制作を行なっております。□状態OILにて購入しそのままショーケースにて大切に展示保管しておりました。□サイズ高さ:約8㎝幅:約9㎝(直径)こちらあくまで自宅保管ですので完璧を求める方、神経質な方はご遠慮くださいませ。ご購入に関しまして、何かございましたらまずお問い合わせいただきご納得の上でご購入をお願いいたします。深谷望マグカップ壺花器花瓶フラワーベース備前焼砥部焼宝瓶波六焼〆茶壷茶筒茶道具急須備前唐津茶碗陶器陶磁器吉州窯九谷焼有田焼民藝品ルーシーリー置物仏像オブジェ陶器オブジェブロンズ像真鍮仏像家具北欧インテリア海外インテリアイサムノグチジャンプルーヴェピエールジャンヌレシャルロットペリアンイームズヴィトラセヌフォヴィンテージアンティークARTアートお好きな方



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自由が丘店では深谷望さんの個展を開始しております》 初日・２日目を ...



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11月の2人展に向けて作っています☕️ #マグカップ #mug #深谷望 ...



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谷中の小さな美容室 ドールズ: 深谷望 やきもの展



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深谷望 個展 | Eckepunkt | エッケプンクト【自由が丘・九品仏にあるお店】



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