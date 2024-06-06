村上堆朱 木彫 鉢サイズ 径 約30㎝ 飾置き専用台付き（写真では包装されています）専用の木箱付き更に、梱包配送致します。写真撮影の為、開封しただけの新品、未使用です。村上堆朱を代表する文様である華やかな岩牡丹が特徴です。木彫りに漆を塗り艶消しで仕上げてある、昔ながらの工程の伝統的工芸品です。使うほどに色艶が増します。#堆朱 #村上 #漆 #漆器 #鉢 #皿 #岩牡丹 #伝統#漆塗り #艶消し #赤#むらかみ #ついしゅ種類...盆



村上木彫堆朱 飾鉢 岩牡丹



飾鉢 大（岩牡丹) 立付-



村上木彫り堆朱の商品紹介



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村上木彫り堆朱の商品紹介



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村上堆朱 飾鉢 大（岩牡丹) 立付 - 漆芸



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