New ニンテンドー3DSLL モンスターハンターダブルクロス ハンティングギア

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モンスターハンターダブルクロスハンティングギアforNewニンテンドー3DSLL【付属品】本体のみ【商品状態】New3DSLLを装着して使用していた為、全体的に細かい擦り傷があります。あくまでも個人の確認になりますので、詳細はお写真にてご確認お願い致します。又、詳細が知りたい箇所はコメント頂ければ新たに追加致します。【動作状況】出品前にNew3DSLLにてR,ZR,L,ZLの動作確認済みです。