

ニンテンドー3DS アイスホワイト【メーカー生産終了】 ニンテンドー3DS アイスホワイト【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2011年10月6日 ニュースリリース : 2011年10月6日



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「ニンテンドー3DSアイスホワイト」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS（セット内容）○本体○タッチペン （純正）（本体に収納）○充電器【アダプター】（純正）○充電台（純正）○ＳＤカード（本体に収納）（本体の状態）○一連の動作確認済 ○外観 目立った傷汚れなく、全体的に綺麗で、とても綺麗で良好な状態です。ほとんど傷汚れ無いです。○液晶 綺麗で良好な状態です。保護シート張ってます。ほとんど傷汚れ無いです。○ほぼ新品の状態になります。○焼けないです。○ドラクエのソフト入ってます。【最後に】○ご不明な点がございましたらお気軽にコメントどうぞ！よろしくお願いします。○即購入⭕️です。○値下げ✖️です。