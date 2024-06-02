未使用ドリームキャスト　カラオケ【販促品？】

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商品詳細
片付けの際に出てきました。6枚目の写真のように箱には2か所ほど目立つ傷がありますが、中身はソフト含め未開封、未使用です。保証の印を見る限り店舗販売されたものではないようですが、どこで入手したのか記憶がありません。動作も未確認ですのでご理解の上で購入ください。
http://narcologia.ru/goods/sucrose857340.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic594837.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric183945.html
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