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未使用ドリームキャスト　カラオケ【販促品？】
商品番号 T15158411355
商品名

未使用ドリームキャスト　カラオケ【販促品？】
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

片付けの際に出てきました。6枚目の写真のように箱には2か所ほど目立つ傷がありますが、中身はソフト含め未開封、未使用です。保証の印を見る限り店舗販売されたものではないようですが、どこで入手したのか記憶がありません。動作も未確認ですのでご理解の上で購入ください。
http://narcologia.ru/goods/sucrose857340.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic594837.html
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