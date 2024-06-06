春陽堂「黙阿弥全集 第16巻」古書

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。江戸〜明治に活躍した歌舞伎狂言作者、河竹黙阿弥が書き下ろした作品の全集28巻中の第16巻です。天に金箔押し、口絵に木版刷り。大正14年初版春陽堂発行13.8×19.5cm、上製クロス装函入 非売品経年変化でスレ、シミ、汚れ、変色、函に破れがあります。ご理解いただける方のご購入をお待ちしています。
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