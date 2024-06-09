Mr.ふぉるて　サイン入りポスター

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商品詳細
以前Twitterのキャンペーンにて当選した物です。急遽お金が必要となり泣く泣く出品いたします。初期時の傷などはございますが届いてからずっと箱で保管していたためいい状態です。大切にしていただける方にお譲りしたいです。ミスターフォルテ
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