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戦場のヴァルキュリア リミテッドボックス　PlayStation3 ソフト
商品番号 W31229394611
商品名

戦場のヴァルキュリア リミテッドボックス　PlayStation3 ソフト
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「戦場のヴァルキュリアリミテッドボックス」セガゲームス定価:￥9505フィギュア　アリシアメルキオットワールドガイドモーターコレクション特別版　エーデルワイス号プレイステーション3箱にスレがありますが、中身は綺麗です#セガゲームス#ゲーム#RPG#PlayStation3#PlayStation_3#PS3
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