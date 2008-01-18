戦場のヴァルキュリア リミテッドボックス　PlayStation3 ソフト

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商品詳細
「戦場のヴァルキュリアリミテッドボックス」セガゲームス定価:￥9505フィギュア アリシアメルキオットワールドガイドモーターコレクション特別版 エーデルワイス号プレイステーション3箱にスレがありますが、中身は綺麗です#セガゲームス#ゲーム#RPG#PlayStation3#PlayStation_3#PS3
http://narcologia.ru/goods/Sydney681849.html
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