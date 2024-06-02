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カセットセット(マリオパーティ、フューマンフォールフラット、12スイッチ)
商品番号 V57338911746
商品名

カセットセット(マリオパーティ、フューマンフォールフラット、12スイッチ)
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 2,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

拝見ありがとうございます！こちらはカセットの3点セットになります。マリオパーティと12スイッチは箱、カセット共に美品ですが、フューマンフォールフラットのカセットケースには若干の傷があります。カセット本体は美品ですので使用には全く支障がありません。また、お値下げ交渉も可能ですのでお気軽にお願いします！バラ売りは不可とさせて頂きますm(__)m
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