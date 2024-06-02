カセットセット(マリオパーティ、フューマンフォールフラット、12スイッチ)

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商品詳細
拝見ありがとうございます！こちらはカセットの3点セットになります。マリオパーティと12スイッチは箱、カセット共に美品ですが、フューマンフォールフラットのカセットケースには若干の傷があります。カセット本体は美品ですので使用には全く支障がありません。また、お値下げ交渉も可能ですのでお気軽にお願いします！バラ売りは不可とさせて頂きますm(__)m
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