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エレファントカシマシ Live 30th 初回限定盤　Blu-ray
商品番号 Y23631017564
商品名

エレファントカシマシ Live 30th 初回限定盤　Blu-ray
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 6,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「エレファントカシマシ/30thANNIVERSARYTOUR\\\"THEFIGHTINGMAN\\\"FINALSAITAMASUPERARENA〈初回限定盤・2枚組〉」エレファントカシマシ定価:￥8500#エレファントカシマシ#BD何年か前に新品で購入し自宅で保管していたものになります。フォトブックの角に擦れが見られます。気にならない方のみご購入ください。中古品ということをご理解の上ご検討よろしくお願いします。
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