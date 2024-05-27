完品・液晶美品】Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー 本体 ips ...

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★☆★入金確認後24時間以内に発送します★☆★♪送料無料♪♪即購入歓迎♪◆Newニンテンドー3DSLLメタリックブルー◆セット内容(付属品完品)・3DSll本体(ブルー)・タッチペン(挿入済み)・ARカード(未開封)・印刷物・外箱(内箱含む)＊SDメモリーカードは付属されません。【商品状態】＊液晶は保護フィルムを貼っておりますので、傷のない綺麗な状態かと思います。＊上画面IPS液晶かと思います。(当方細かいことはわかりかねますので、ご自身で写真をご確認後に判断願います。)＊本体は目立った傷のない、比較的に良い状態かと思います。(側面に少し剥げはあります。)＊写真にて状態はご確認下さい。＊写真に載っているもの以外付属されません。＊動作確認済み任天堂Newニンテンドー3DSLLメタリックブルーブランド：任天堂ニンテンドー3DSセット内容：本体色：ブルー系パッケージ種類：通常版