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かゆかわなつき（サックス）／デビュー・アルバム『コサモタでチャーリー』
商品番号 A30755337644
商品名

かゆかわなつき（サックス）／デビュー・アルバム『コサモタでチャーリー』
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サックス・プレイヤーの、かゆかわなつき（粥川なつき）さんのデビュー・アルバム『コサモタでチャーリー』です。【商品説明】　１．新品未試聴商品。　　　この商品は、かゆかわなつきさんの音　　　楽イベントでサインを戴くために開封　　　致しました。　　　開封後は１度も試聴しておりません。　　　このイベントは２００６年１０月１日　　　大阪日本橋ディスク・ピアで開催され　　　たイベントです。　２．２００６年９月１日発売。　３．帯付。　４．入手困難アイテム／貴重盤。　５．保存状態は良好です。　６．この商品はレターパックプラスにより　　　発送致します。　７．値引き交渉は受付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic962337.html
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