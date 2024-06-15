かゆかわなつき（サックス）／デビュー・アルバム『コサモタでチャーリー』

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商品詳細
サックス・プレイヤーの、かゆかわなつき（粥川なつき）さんのデビュー・アルバム『コサモタでチャーリー』です。【商品説明】 １．新品未試聴商品。 この商品は、かゆかわなつきさんの音 楽イベントでサインを戴くために開封 致しました。 開封後は１度も試聴しておりません。 このイベントは２００６年１０月１日 大阪日本橋ディスク・ピアで開催され たイベントです。 ２．２００６年９月１日発売。 ３．帯付。 ４．入手困難アイテム／貴重盤。 ５．保存状態は良好です。 ６．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。 ７．値引き交渉は受付けておりません。
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