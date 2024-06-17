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【ジャンク品】Nintendo Switch スイッチ 純正 ジョイコン セット
商品番号 R83651077756
商品名

【ジャンク品】Nintendo Switch スイッチ 純正 ジョイコン セット
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 3,181 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体に接続して動作確認済みです。①シンクロボタン、サイドボタン反応なし②シンクロボタン、サイドボタン反応なし③スティック欠損、ボタン反応なし④スティック欠損、シンクロボタン反応なし⑤スティック不良、シンクロボタン、サイドボタン反応なし⑥サイド接続部破損、ZL、RLボタン使用不能ジャンク品の為、修理出来る方や部品取りとしていかがでしょうか。ご購入後24時間以内に発送します。#Nintendo_Switch#ニンテンドースイッチ#任天堂#純正#コントローラー#Joycon#ジョイコン#ジャンク#グレー
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