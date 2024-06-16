「ニンテンドー3DSアクアブルー」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS本体、タッチペンです。本体外観は使用に伴うスレ、傷がやや有ります。上画面には保護シートは貼ってませんが目立った傷は無いように思います。発色良好です。ボタン等の動作に不具合は有りません。3D表示、ネット接続、充電OKです。飽くまで素人目にはですので、神経質な方は絶対にご遠慮ください。発送前に初期化致します。プチプチ巻いてネコポスにて発送致します。中古品とご理解いただける方、よろしくお願い致します。



ニンテンドー3DS アクアブルー【メーカー生産終了】



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