失礼！金田です　金田正一　長嶋茂雄　王貞治　張本　石原慎太郎　勝新太郎　落合博満

失礼！金田です 金田正一幻の本と言われているなかなか市場に出てこない激レアな本です。他の人に買われないうちに早めのご購入を！ヴィンテージの理解のある方のご購入を宜しくお願い致します。もちろん送料込みです！他にも面白い物を出品してますので見て下さいませ＼(^-^)／プロフィールをお読み下さいませ。佐藤寛子石原慎太郎藤沢秀行柳家小さん中山律子堤義明勝新太郎永井龍男ディックミネ長嶋一茂升田幸三藤圭子市川海老蔵森英恵黒澤明山岡荘八高倉健森繁久彌美空ひばり渥美清吉永小百合柳家金語楼田子の浦西城正三樋口久子曽野綾子川上哲治



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