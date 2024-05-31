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ポケモンカード　ウルトラ調査隊　SR
商品番号 D96169270318
商品名

ポケモンカード　ウルトラ調査隊　SR
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームサン\u0026ムーンセット···強化拡張パックウルトラフォースカード名···055ウルトラ調査隊レアリティ···SRあくまで素人判断ですが傷、かけ等は見当たりません。プレイ用でのご購入お願い致します。状態はお写真にてご確認ください素人保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。発送の際は、硬質ローダー、スリーブ、厚紙補強、水濡れ防止をします。すり替え防止のため、返品は承っておりませんので、画像を確認して納得された方のみご購入ください。
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