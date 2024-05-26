殉教者のためのディヴェルティメント　直筆サイン入り

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殉教者のためのディヴェルティメント山本タカト直筆サイン入り冷暗所で保管していたため美品です。目立った傷や凹み等は見受けられません。ご希望があれば他箇所のお写真お撮りいたします。※プロフィールをお読みいただき、ご了承いただける方は即購入OKです。#山本タカト #画集