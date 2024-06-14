M3691○江戸明治和本等＞〈袖玉〉女諸礼綾錦（小本）池田東籬 往来物 ...

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●江戸明治和本●〈袖玉〉女諸礼綾錦（小本）【判型】小本1冊。縦114粍。【作者】池田東籬（悠翁）作。川部天受（玉園）書・画。【年代等】天保14年12月刊。［大阪］河内屋喜兵衛板。【備考】分類「往来物」。『〈袖玉〉女諸礼綾錦』は、天保12年刊『〈新増〉女諸礼綾錦』の簡略版。記事配列は異なるが、『〈新増〉女諸礼綾錦』上・下巻から抽出した約20項を載せる。具体的には、冒頭に女子心得全般の教訓文、続いて「常の居ずまひの事」から「麪るいくひやう」までの女性礼法の基本をやや小字・6行・付訓で記す。本文末に、本書以外の礼法については『後編』に記すと予告するが、これは未刊と思われる。口絵に色刷りで和歌三伸・六歌仙等を掲げるほか、頭書にも「文字の始并いろは之事」から「大和ことば」まで17項の記事（一部は新たに追加されたもの）を収録する。◎禁無断転載・複製★原装・題簽付・状態概ね良好。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。