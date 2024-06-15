Meta Quest 2 256GB 箱・眼鏡スペーサーなし シリコンカバー同梱

新品未使用の純正シリコンカバー同梱フォーム接顔パーツの軽微なリコールへの対応による部品です。■セット品VRヘッドセットコントローラー2機充電ケーブル電源アダプター箱、書類、眼鏡スペーサーは同梱いたしません。■経緯OqulusQuest2として販売されていた商品です。購入後に少し遊んで以来保管しておりましたが、これからも利用予定がないため手放すことになりました。■状態左手コントローラーの手指保護部位に小さな傷を確認しております。接顔フォーム素材表面の一部に痛みがあることを確認しております。ヘッドストラップの見えにくい箇所に、素材の経年黄変がごさいます。充電ケーブルに傷汚れがあります。導体の露出や断線はありません。公式ガイドに則りクリーニング実施済です。



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