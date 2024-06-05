NintendoSwitch ソフト　ジョイコン　ケース2つ　箱付属

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商品詳細
任天堂Switch本体+周辺のフルセット、コントローラー2台、ソフト四つ付きです。すぐにご使用頂けます。■Switch本体HAC-001動作確認済み特に問題ございません。※画面保護フィルムは既についてます。■ジョイコン本体との接続も特に問題ございません。カラーは写真をご覧ください。丁寧な清掃、アルコール消毒済みです。本体は初期化してお渡し致します。※写真には写っていないキズ等ある可能性がございます。神経質な方のご購入はお控えください。購入日2021年 8月21日 ビックカメラ池袋西口店•本体持ち運びケース2個付き(本体が入るケースと＋充電器などが入る大容量のケースも付いてます)•コントローラー2台付きそれぞれコントローラーカバー付けてます。•ソフト4個付き(⚠︎バラ売り不可)Switchスポーツあつまれどうぶつの森マリオカート8マリオパーティースーパースターズ•箱付き•充電器付き•充電台あり•画面出力用HDMI付きテレビでも遊べます。#swich#ニンテンドースイッチ#ニンテンドーSwitch#スイッチ#スイッチ本体#Switch本体#マリオカート8#どうぶつの森#あつまれどうぶつの森#Switchどうぶつの森#Switchスポーツ#switchsports#マリオパーティー#マリオパーティースーパースターズ#ニンテンドースイッチ本体#Switchコントローラー#スイッチコントローラー#スイッチセット売り#Switchセット#nintendoswitch#任天堂Switch#ニンテンドーSwitch#任天堂スイッチ
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