M3655●江戸明治和本等＞諸礼童子訓〈新鐫〉新刻諸礼童子訓（小本・嘉永板）

●江戸明治和本●諸礼童子訓［〈新鐫〉諸礼童子訓・新刻諸礼童子訓］（小本・嘉永板）【判型】小本1冊。縦120・125粍。【作者】南(楠)里亭其楽(きらく)作。和田正兵衛書。葛飾北洋画。【年代等】文政8年10月初刊（［大坂］河内屋長兵衛ほか板）。嘉永頃再刊。［大阪］河内屋和助ほか板。【備考】分類「礼法・往来物」。『諸礼童子訓』は、小笠原流礼法の基本を綴った絵入り礼法書・往来物。携帯用の袖珍本に作る。巻頭口絵に「老子像」(色刷り)を掲げ、続く口絵で、礼が六芸の筆頭であり人倫の基本として誰もが学ぶべきものであること、また、五礼(吉礼・凶礼・軍礼・賓礼・嘉礼)に触れる。本文には、「身の上に嗜むべき条々」六四カ条、「鷹に行逢たる礼之事」「駕輿(かご)に行逢たる事」「林泉を見る事」「鞠を見物いたす事」「馬屋を見物する事」「御庭見物之事」「立花・生花を見る事」「太刀折紙取渡しの事」「舞・猿楽に物を被下やう之事」「武士の小袖たゝみやうの事」「刀・脇差請取渡しの事」「板の物御目にかくる事」「かけ物画さんを出す事」「鳥魚の類の事」「硯・料紙を出す事」「扇をいだす事」「楊枝を参らする事」「飲食の次第」「雑煮を喰事秘伝」「ぬる麦・ひや素めんのるい」「ちまき喰べき事」「干飯くふ次第」「高貴より盃を給はる事」「万祝言の時、引わたし・式三献の事」「貴人の相伴すべき事」「湯漬・粥くふべき次第」「行儀立振舞の次第」「聟娶(むこよめとり)祝言の次第」「輿の受取渡しの事」「葬式焼香の礼の事」「年中礼節衣服の事」「老若常に心得第一の事」等について図解を多く交えて簡潔に説く。★原装・題簽付・状態概ね良好。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



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和本江戸享和3年（1803）序会津藩藩校「日新館童子訓」上下2冊揃/松平 ...



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