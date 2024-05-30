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プレイステーション5 CFI-1000A
商品番号 O27864802578
商品名

プレイステーション5 CFI-1000A
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 19,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5プレステ5本体プレイステーション5CFI-1000A(MadeinJapanモデル)引越予定の為、断捨離出品致します。発表された新型は値上げが予定されている様です…初期型ですがご購入ご検討いかがでしょうか？動作確認も問題ありません。あまりプレーする時間がとれなかったため、稼働時間は短い方だと思いますが、中古品につき神経質な方は購入をお控えください。本体黒い艶あり部分には、保護用のフィルムを張り付けてありますが、そのまま発送致します。同梱物(欠品ありません)・PS5本体・電源ケーブル・HDMIケーブル・純正コントローラー・コントローラー充電ケーブル・ベース・説明書・箱付属品は全てあります。配送中のトラブル等は責任を負えません。配送業者にお問い合わせ願います。※すり替え防止のため、返品・交換出来ませんのでご了承ください。PlayStation5CFI-1000A01ブランド：SONYPlayStationパッケージ種類：通常版セット内容：本体のみ色：ホワイト系#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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