NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo3カ月くらい使用しました。ジョイコン動作確認済みです。液晶にフィルムを貼っているので液晶自体に傷はありません。2025年5月20日まで保証期間です。付属品・液晶、ジョイコン、ジョイコン用グリップ、充電ソケット、HDMIケーブル、本体充電ケーブル、箱、保証書カセットはついてませんがあつまれどうぶつの森なら2500円追加で購入することもできます！即購入⭕️その他不明な点ありましたらコメントお待ちしております！



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