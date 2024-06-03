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エヴァンゲリオン　Blu-ray 3点セット
商品番号 W42608566742
商品名

エヴァンゲリオン　Blu-ray 3点セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エヴァンゲリオン　Blu-ray3点セット①EVANGELION:1.11②EVANGELION:2.22③EVANGELION:3.33【商品説明】こちらは中古品です。DISCは研磨済みです。③のDVDにキズ残りがあります。画像のものが全てです。#やすこの家電や日用品当方仕事の関係で、毎日メルカリをさわることができません。落札後の発送準備などは家族の者でなるべく早くできるようにしています。ただ、質問コメントへの返信などは、5〜6日遅れることもあるかもしれません。それでも、誠実に対応していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。また大型の家具などを、たのめる便にて発送する場合、土日祝の発送は致しておりません。そのため通常より日数をいただくこともございますが、何卒ご了承くださいませ。★★状態★★状態はお写真でご判断願います。商品は画像に写っているモノが全てです。以下、共通注意事項です(＞人＜;)細かいチェックはしていますが、細かい見落としなど全ては記載できませんので、ご了承ください。あくまで一度人の手に渡ったものになりますのでご理解の上ご購入お願いいたします。●プロフィール説明一読後にご購入お願い致します。
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