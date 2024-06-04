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「武者アレスター」定価:￥6800#ゲーム#シューティング#メガドライブ#Other#武者ALESTE#ムシャアレスタ長期自宅保管品です。ケース、説明書付きです。ソフト本体にセロテープが貼られています。パッケージにも痛みあり。古い品ですので傷などはありますが、動作確認しており、プレイ中は問題ありませんでした。中古品であることをご理解のうえご購入下さい。なお、すり替え防止のため返品には応じられませんので、ご了承ください。