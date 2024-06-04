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武者アレスター
商品番号 N63558834010
商品名

武者アレスター
ブランド名 セガ
特別価格 税込 8,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「武者アレスター」定価:￥6800#ゲーム#シューティング#メガドライブ#Other#武者ALESTE#ムシャアレスタ長期自宅保管品です。ケース、説明書付きです。ソフト本体にセロテープが貼られています。パッケージにも痛みあり。古い品ですので傷などはありますが、動作確認しており、プレイ中は問題ありませんでした。中古品であることをご理解のうえご購入下さい。なお、すり替え防止のため返品には応じられませんので、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Stanford249473.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce784655.html
http://narcologia.ru/goods/troupe389911.html
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