八木勇征　FFJ フォトカード

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商品詳細
スリーブにて保管。素人管理ですので、ご理解ある方のみご購入下さい。購入前にコメントお願いします。バラ売りは別で出品しているので、そちらからご購入下さい。値下げ❌外装ありません1枚1枚に梱包は致しません。まとめての梱包になります。FANTASTICSFFJ八木勇征フォトカード人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEグッズ種類···フォトカード
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