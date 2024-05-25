TXT ラキドロ 7枚セット テヒョン

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。【公式】TXTラキドロ7枚セットテヒョンアルバムSTARFIGHTORESCAPEFREEZEMAGICETERNITYTHURSDAY'SCHILDBLUEHOUR(ブルアワ)それぞれのラキドロパワステ、M2U、サウンドウェーブの3店舗で同じ写真のトレカです。即購入OK⭕値下げ交渉不可❌お取り置き不可❌✩海外製の為、素人保管、初期の傷等に神経質な方は御遠慮くださいませ。☆ラキドロは、ローラを通過して出てくるため、傷が入りやすい特性がありもます。表面にある顔のキズやかなり目立つ大きい傷がある場合は事前にお知らせしますが、初期の傷等の返品はお断りしております。☆発送方法☆メルカリ便で発送させ頂きます。
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