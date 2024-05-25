氷菓 BD+DVD part1+part2 北米版

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商品詳細
海外から直輸入の後、一度のみ再生しました。1話から22話までと、OVAが収録されている様子です。コレクションとして保管していました。リージョンが北米となっていますので、PS4などの再生環境が必要です。また購入時よりパッケージに多少のダメージなどはあります。完璧な状態をお求めの場合はご遠慮下さい。
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