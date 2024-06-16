X japan 初回盤 シングル 3枚セット

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商品詳細
Xの定番曲の初回盤です。（シングル）かなり珍しいと思います。暗所の棚で保管しておりました。昔よく聴いておりましたので、使用感はありますが、CDは綺麗なままです。XJAPANのファンの方、探していた方は是非、検討いただければ幸いです⤴XXjapankurenai紅EndressRainWeekEnd
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