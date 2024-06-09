最終値下げ　FC互換機＋ファミコンソフト16本　動作確認済み

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。商品説明品名…FC互換ゲーム機 PLAYCOMPUTERRETROファミコンソフト×16本（タイトルは画像にてご確認ください）状態…中古バラ売り不可。簡単にですが全ソフト動作確認済みです。古いファミコンソフトですので、1回で読み込まない場合もありましたので、その旨ご理解いただける方のみご購入ください。ツインビーの画像を撮影し忘れていますが、動作正常です。互換機は118種ゲームが内臓されています。付属品も完備です。ファミコンソフトの背面は名前などは書かれていません。古いソフトですので、不具合は保証できませんので、ご理解いただける方のみご購入ください。使用・保管に伴う細かなダメージなどはご理解ください。発送方法…らくらくメルカリ便その他の発送方法はお受けできませんので、変更依頼などはご遠慮ください。こちら側の不手際／確認不足による返品はお受けいたしますが、お色／サイズ感／デザイン／細かなダメージなどでの返品はお受けできませんのでご理解ください。値下げ依頼はご遠慮ください。プロフ欄もご一読ご理解の上、ご購入ください。上記内容を全てご理解いただける方のみ購入してください。購入連絡は不要ですので、即購入していただいて大丈夫です。
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