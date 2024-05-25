SEGA メガドライブ ミニW

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商品詳細
SEGAメガドライブミニWcolor:BLACKポータブル・据置タイプ:据置タイプ新品未使用です！即購入大歓迎！！！市販のUSB対応ACアダプターが必要です。USBTypeAを搭載した5Ⅴ/1.0A以上の出力ができるものが必要です。#セガ#SEGA
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