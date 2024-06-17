Nintendo GAMECUBE 本体ゲーム5本セット。

任天堂 ゲームキューブ本体になります。ゲームキューブ本体コントローラー電源線、映像線ピクミンスーパーマリオサンシャイン巨人のドシンあつまれ！！メイドインワリオどうぶつの森＋使用していた物なので使用傷等があります。神経質な方は購入しないでください。NintendoNINTENDOGAMECUBEGAMECUBEゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo



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