手術看護 術前術後をつなげる術中看護 ナーシング・プロフェッショナル・シリーズ

新品未使用ですが、自宅保管品であることをご理解ください。イラストや表、写真なども多く理解しやすいと思います！〜もくじ〜周術期における手術室看護師の役割手術侵襲と生体反応麻酔による生体反応術中看護技術の基本術中看護の展開事例「手術看護術前術後をつなげる術中看護」草柳かほる/峯川美弥子/山口紀子定価:￥5940(税込)#草柳かほる#草柳_かほる#峯川美弥子#峯川_美弥子#山口紀子#山口_紀子#本#自然／医療・薬学・健康オペ



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手術看護 術前術後をつなげる術中看護 第２版



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OPE NURSING（オペナーシング） 2020年11月号 (発売日2020年10月20日 ...



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オペナーシング(３２－４ ２０１７－４) 特集 新人ナースのための ...



医学出版_手術ナーシング 創刊号



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