ジャガー★フェンダー ジャパン★Crafted in Japan

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ご覧いただきありがとうございます。希望価格はコメントで◯円なら購入しますとお願いします。2002年から2004年製のダイナ組込時代のフェンダージャパン製ジャガーです。まだ使える純正ソフトケース付きです。ポケットに譲って頂いたときに付いてきたアームも入れます。※最後に画像追加しましたヤフオク、楽器店の中古を探してもJG66はほぼ10万を超えてきて物価高もあり当面の間は下がる気配がありません。お早めの購入をおすすめします。本個体は普通に使用できます。スイッチ類も普通に稼働します。経年の小傷はありますがご容赦ください。ネック:素人目でまっすぐフレット:画像見てくださいロッド:私は回してません前オーナーが弦落ち防止のパーツをつけているので弦落ちしません。気に入らなければ外してください。またロックピンが前オーナーによりシャーラーに変わっています。中古製品であることと現状優先を理解いただける方のみご購入ください。シリーズ...その他タイプ...ジャガータイプシリーズ...Fender