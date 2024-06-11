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- 【ジャンク】Neumann ノイマン KH80 モニタースピーカー
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ノイマンのKH80になります。経年による使用感・傷・汚れ等が全体的にあります。1本は音出しできましたが、もう1本(￼1枚目の写真で左側)は電源は入りますが音が出ません。上記の点からジャンクでの出品です。NC/NRでご検討ください。本体のみの出品です。不明なこと等ございましたらご質問下さい。
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http://narcologia.ru/goods/Taipei331371.html
http://narcologia.ru/goods/Addict868318.html
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