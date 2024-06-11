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【動作確認済】旧世代ゲーム機本体 NINTENDO 64 ピカチュウ ブルー
商品番号 U12963380207
商品名

【動作確認済】旧世代ゲーム機本体 NINTENDO 64 ピカチュウ ブルー
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 9,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ピカチュウブルー【動作確認済】ゲーム機本体×1本体付属品（コントローラー）×1映像ケーブル（モノラル）電源アダプター※説明書、箱なし。写真に掲載しているものが全てとなります。※自宅にて長期保管していた中古品となりますので、使用に伴う小キズ、擦れ、汚れ、経年による色褪せ等がございます。写真をご覧頂き判断下さい。商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。ご理解頂ける方ご検討よろしくお願い致します。梱包、発送は緩衝材にて梱包したのちリサイクル段ボールに入れての発送となります。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。ご不明な点があればコメント欄にてご連絡ください。ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/housekeeper436809.html
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【動作確認済】旧世代ゲーム機本体 NINTENDO 64 ピカチュウ ブルー
Nintendo 旧世代ゲーム機本体 NINTENDO 64 ピカチュウ ブルー smcint.com
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ピカチュウNINTENDO64 ブルー&イエロー【メーカー生産終了】
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ニンテンドー64ピカチュウ本体 動作確認済み。 | labiela.com
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NINTENDO64 - Wikipedia

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