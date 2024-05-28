カナダ産フレイムメイプル　エレキギターネック　ストラトキャスター　ナチュラル

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カナダ産のフレイムメイプルを使用したストラトキャスター用のギターネックになります。ナチュラルカラーの塗装のネックになります。美しいフレイムメイプルの杢目が綺麗に出ているネックで、ハイエンドギターに用いられる木材と同等のもので製作されています。同等のレベルのギターネックは他のショップ等では40000円相当のお値段だと思います。鳴りもよく、非常に作りの良いストラトキャスター用ネックです。ポジションマークはアバロン貝を用いたドットインレイとなっており、高級感があります。25.5インチのスケールですので、フェンダーのギターと互換性があります。ペグ穴直径:10mmナット幅:42mmネックエンド幅:55mmネックエンド高さ:24mm指板R:9.5inchご検討よろしくお願い致します。※ネックの各部分のサイズには若干の個体差がある場合もございますので予めご了承ください。※送料込の場合、全国一律15000円で販売したいと思います。