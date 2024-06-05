3冊 ボルハルト・ショアー 現代有機化学上と下 問題の解き方

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「ボルハルト・ショアー現代有機化学上・下」と問題の解き方の3冊セットです。VollhardtK.PeterC/SchoreNeilEric/古賀憲司/大嶌幸一郎/野依良治/村橋俊一#VollhardtKPeterC#Vollhardt_K_Peter_C#SchoreNeilEric#Schore_Neil_Eric#古賀憲司#古賀_憲司#大嶌幸一郎#大嶌_幸一郎#野依良治#野依_良治#村橋俊一#村橋_俊一#本#自然／化学研究室に配属され、大学の授業で使わなくなったため、出品させていただきます。上下はすこし書き込みマーカーがございますが、中身は綺麗な方です。子供が使用していたものです、ご理解いただける方のみご購入ください。他にも出品していますので、まとめ買いの場合は冊数にもよりますが、お値引させて頂きます。気になることがあれば気軽にコメント下さい！A