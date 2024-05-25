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ポケモンカード151 ARコンプ全18種
商品番号 Y95911957571
商品名

ポケモンカード151 ARコンプ全18種
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151に収録されているARをコンプリートした物になります。ピカチュウARミュウツーARゴーリキーARモンジャラARコダックARカビゴンARバリヤードARニョロゾARオムナイトARニドキングARキャタピーARハクリューARヒトカゲARリザードARゼニガメARカメールARフシギソウARフシギダネAR（全18種、各1枚ずつ）カードは全て傷、折れ、欠け無しの美品です。発送の際は濡れ、折れ対策を徹底して発送させて頂きます。
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