ポケモンカード151 ARコンプ全18種

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商品詳細
ポケモンカード151に収録されているARをコンプリートした物になります。ピカチュウARミュウツーARゴーリキーARモンジャラARコダックARカビゴンARバリヤードARニョロゾARオムナイトARニドキングARキャタピーARハクリューARヒトカゲARリザードARゼニガメARカメールARフシギソウARフシギダネAR（全18種、各1枚ずつ）カードは全て傷、折れ、欠け無しの美品です。発送の際は濡れ、折れ対策を徹底して発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/ambassador236006.html
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