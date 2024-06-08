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IDM definitive 1958 - 2018
商品番号 V24946723193
商品名

IDM definitive 1958 - 2018
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,747 円
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商品詳細

今一読し、鑑賞することに意義があると思います。ambientdefinitiveとまとめ買いがおすすめです。ダンスを契機としながらダンスを越える電子音楽機能性よりも創造性を優先するテクノ――IDM／エレクトロニカの大カタログ踊った後に何かが残ってしまう音楽。それが「IDM」と呼ばれるようになった。──本書「序文」よりそもそも、「IDM」および「エレクトロニカ」と呼ばれる音楽とは何なのか？　それはハウス・ミュージック以降に生まれた言葉だ。それはダンスを契機としながらダンスを越える電子音楽だ。クラブ仕様としての機能性よりも、楽曲としての創造性を優先するテクノ・ミュージック、エイフェックス・ツインを起爆剤としながら過去と未来に波及する──IDM・エレクトロニカ、世界初の大カタログ登場!!監修・文：三田格協力・文：デンシノオト文：野田努、松村正人、木津毅、小林拓音contents1Musiqueconcrète/SynthesizerMusic(1958～1965)2SoundEffects(1966～1971)3Improvisation/Composition(1972～1979)4NewWave/Industrial(1980～1989)5Braindance(1990～1993)6GlitchElectronica(1994～1999)7Indietronica\u0026Folktronica(2000～2006)8LifeandDeathofRaveCulture(2007～2013)9Now(2014～2018)
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