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商品詳細
今一読し、鑑賞することに意義があると思います。ambientdefinitiveとまとめ買いがおすすめです。ダンスを契機としながらダンスを越える電子音楽機能性よりも創造性を優先するテクノ――IDM／エレクトロニカの大カタログ踊った後に何かが残ってしまう音楽。それが「IDM」と呼ばれるようになった。──本書「序文」よりそもそも、「IDM」および「エレクトロニカ」と呼ばれる音楽とは何なのか？ それはハウス・ミュージック以降に生まれた言葉だ。それはダンスを契機としながらダンスを越える電子音楽だ。クラブ仕様としての機能性よりも、楽曲としての創造性を優先するテクノ・ミュージック、エイフェックス・ツインを起爆剤としながら過去と未来に波及する──IDM・エレクトロニカ、世界初の大カタログ登場!!監修・文：三田格協力・文：デンシノオト文：野田努、松村正人、木津毅、小林拓音contents1Musiqueconcrète/SynthesizerMusic(1958～1965)2SoundEffects(1966～1971)3Improvisation/Composition(1972～1979)4NewWave/Industrial(1980～1989)5Braindance(1990～1993)6GlitchElectronica(1994～1999)7Indietronica\u0026Folktronica(2000～2006)8LifeandDeathofRaveCulture(2007～2013)9Now(2014～2018)
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IDM definitive 1958 - 2018 (ele-king books)
IDM definitive 1958 - 2018 | One Record Store powered by BASE
IDM definitive 1958 - 2018 (ele-king books)
IDM DEFINITIVE
IDM Definitive 1958-2018 by Atsushi Mita
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SOUL definitive 1956 - 2016 | ele-king
AMBIENT definitive 増補改訂版 (ele-king books) | 三田 格 |本 ...
音樂天書] 我們不得不承認及佩服日本人對每一樣事物的專注程度 ...
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http://narcologia.ru/goods/freezer773698.html
IDM definitive 1958 - 2018 (ele-king books)
IDM definitive 1958 - 2018 | One Record Store powered by BASE
IDM definitive 1958 - 2018 (ele-king books)
IDM DEFINITIVE
IDM Definitive 1958-2018 by Atsushi Mita
Amazon.fr - IDM definitive 1958 - 2018 (ele-king books) - Livres
HMV&BOOKS SHIBUYA on X:
HMV&BOOKS SHIBUYA on X:
2023年最新】野田努_松村正人の人気アイテム - メルカリ
芽瑠璃堂 ＞ definitiveシリーズ最新刊『IDM definitive 1958-2018』が発売
SOUL definitive 1956 - 2016 | ele-king
AMBIENT definitive 増補改訂版 (ele-king books) | 三田 格 |本 ...
音樂天書] 我們不得不承認及佩服日本人對每一樣事物的專注程度 ...